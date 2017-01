"Pealtnägija" ja Postimehe endine ajakirjanik Rasmus Kagge lahkub koos oma ülemuse Helin Vaheriga valitsuse kommunikatsioonibüroost, et teha oma avalike suhete firma.

"Olen otsustanud vastu võtta uue ja huvitava väljakutse ning panna oma teadmised ja oskused proovile erasektoris. Esialgu saan öelda vaid nii palju, et käivitame koos hea sõbra ja kolleegi Helin Vaheriga ning veel ühe kamraadiga oma kommunikatsioonibüroo," kirjutas Kagge Facebookis.

"Seetõttu lahkume Heliniga veebruari lõpus riigikantseleist, kus ametis oldud aasta läheb vaieldamatult kirja kui senise elu üks põnevamaid, õpetlikumaid ja kiiremaid," lisas Kagge.

"Mul on hea meel teatada, et olen suundumas erasektorisse, et koos kahe härrasmehega − üks nendest hea sõber Rasmus Kagge − luua oma kommunikatsioonibüroo," kirjutas ka Vaher sotsiaalmeedias.

Refereeritud artikli täisteksti loe Delfist.