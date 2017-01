Taimetoitlusega seotud Facebooki grupis sai hiljuti lugeda, kuidas üks noormees tõmbas jõusaali riietusruumis maha proteiinijogurtite reklaamplakatid, sest ei pidanud neid õigeks. Teated reklaamide mahakiskumisest ja sodimisest sagenevad hüppeliselt siis, kui linna on tulemas loomatsirkus. Seda et loomi ei peaks sööma, tuletab iga päev meelde üks grafiti mu kodu lähedal.

Ent mis see seinte sodimine ja plakatite mahakiskumine muud on, kui kellegi vara tahtlik rikkumine, labane vandalism? Olgu sõnum kuitahes üllas, kui probleeme tuleb kätega lahendama hakata, tähendab see, et tegijal on kas argumendid otsas või tajub ta isegi, et need on nõrgad, ei kõneta. Kuidas meeldiks loomaõiguslastele aga see, kui plakat, mida keegi hoolimatult rikub, kuuluks hoopis neile?

Paraku taandab solvunud lumehelbekese kombel kõige, mis isiklike põhimõtetega vastuolus on või lihtsalt ei meeldi, hävitamine olulised mured pseudoprobleemideks ja heidab halba varju neilegi, kes sama asja eest rahumeelselt seisavad – näiteks survegrupiks koondudes, ministeeriumitele kirju kirjutades, meedias esinedes ja muud teavitustööd tehes.