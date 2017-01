Olulisem kui õigekiri on siiski mõtteviisi mõistmine. Mida praegu Eestis hinnatakse? Kas õigem on usaldamine või kontrollimine? Ja miks üldse mõelda sellele, kas seal on mingit vahet?

Viimasel ajal on poliitikud jälle eeskuju näidanud, et usaldada eriti ei taheta. Kusagil kellegi ajus tekkis mõte, et ettevõtjad kipuvad petised olema, järelikult peab neile märgi külge panema.

Vandenõuteoreetik võiks nüüd öelda, et autode erimärgistamine oleks olnud ainult esimene samm. Mäletate – kui kooseluseaduse pärast piike murti, siis öeldi ka, et esmalt lubame geidel kooselu registreerida ja varsti ongi pe..ksõpetus koolide kohustuslikus programmis. No ei ole.

Ettevõtjate vaenamist saaks ka edasi arendada. Kui autol on juba märk küljes, siis järgmiseks kleebiks helkiva sildi nutitelefonile. Veel parem oleks mobiilioperaatoritele kohustuslik regulatsioon, et ettevõtjad peavad firma bilansis olevate numbrite puhul registreerima tööaja, mis loomulikult ei tohi ületada tööõiguses lubatud aega.

Ja siis lajatada täiega, SIM-kaart töötaks ainult tööajal, muul ajal rääkida ega netis surfata ei saa, firma arvele ostetud telefoni muud kaarti sisestada ka mitte.

Järgmiseks riided. Näiteks saaks kehtestada ettevõtte kuludesse kantud ülikondadele ja kostüümidele sundtikandi. Siis oleks ka hea jälgida, et keegi tööriiet valel ajal ei kannaks. Mul on isegi tikandi idee olemas – revääril ja seljal peaks olema suurelt kirjas asutatava kaebeliini number. Sinna telefonile saaksid kõik valvsad kodanikud helistada, kui kahtlustavad mõnd inimest firmavara erakasutamises.

Tegelikult, selle numbri võiks erimärgistatud autodele ka kleepida. Mõelge, kui lihtne oleks sotsiaalne kontroll. Niipea, kui nähakse erimärgistatud autot eritikitud riietes ettevõtjaga töövälisel ajal kusagil parkimas, pole vaja hakata numbrit otsimagi, et teatada, kuhu tarvis. Kõik vajalik on kohe silma all olemas.

Kui mõtlema hakata, siis poleks isegi tarvis ettevõtjate SIM-kaarte blokeerida. Imelihtne oleks teha tarkvarajupike, mis töövälisel ajal kasutamise puhul helistab ise öördamisnumbrile. Telefon võiks veel ümberkaudsete tähelepanu tõmbamiseks maksimaalse helikõvadusega mõnda lugu mängida, näiteks kellata üle poe – “Otsi lolli, kes ei kardaks kolli, kui on kollil rahamaitse suus“.

Ironiseerida saaks edasigi. Kuna ettevõtja paistab olevat ebausaldusväärsuse etalon, siis loomulikult on kõik tema tehtu halb. Nõus – parteid ja parlament ei tohi seadusi müüa. Kuid väita, et kui missioonitundega mehed motiveerivad poliitikuid lõpuks ometi lapserikkaid peresid toetama, siis nüüd ongi sohiväravad valla ja seadused oksjonil, on tobe.

Niipaljukest võiks ju usaldada meedia mõjuvõimu, ettevõtjate arusaamist ja poliitikute enesealalhoiuinstinkti, et mõista: eelnõuturgu ei tule. Kui mainitud kolme ei taha usaldada, siis võiks kas või uskuda. Loomulikult mitte jumala karistusse või selgeltnägija needusesse, vaid kapo kindlameelsusesse.

Mõjuvõimuga kaubeldakse keeruliste skeemidega. Kui on näha ettevõtja annetus ja samas ajaaknas tema äri toetava seaduse vastuvõtmine, on vaid aja küsimus, kui saab lugeda pealkirju läbiotsimistest ja käterauastamistest.

Kokkuvõtlikult – poliitikute sõnum on sel talvel olnud üsna selge. Usaldada mitte, kontrollida. Kahju, sest see muudab kahtlustamise ühiskondlikuks normiks.

Milline oleks praegu õige käitumine näiteks nähes, et naaber saeb oma krundil maha viltuse männi, mis ilmselgelt võib järgmise tormiga talle katusele kukkuda? Usaldusühiskonnas vaataks et mõistlik. Kontrolliühiskonnas helistaks igaks juhuks munitsipaalpolitseisse, sest viltu või mitte viltu, kuid kas saagijal ikka luba oli?

Näide, muuseas, pole õhust võetud. Tean kaasust, kus muposse kaebas üks korteriühistu teise peale, sest maha võeti viltune pehkinud lepp. Ja mupo uuris, ütlusi anti, paberid liikusid, valvas kodanik sai pettumuse osaliseks. Polnudki rikkumist.

Riik ei tea midagi?

Õli valab kahtlustuslõkkesse seegi, et enam ei tea, kas valitsejaid ja nende lubadusi usaldada või mitte. Viimaste päevade üks kõlavamaid teemasid on tööraamatu otsimine.

Umbes 15 aastat on Eestis elatud teadmisega, et meil on e-riik, kõik andmed on kusagil olemas ja tööraamatut pole enam vaja. Nüüd saime teada, et kui keegi möödunud sajandil tööl käis, on tal tööraamatut jälle väga vaja.

Imelugu, kuidas Nõukogude Liidus välja antud trudovaja kniga on osutunud ühes Euroopa Liidu riigis hädavajalikuks dokumendiks. Mis järgmiseks? Kas igaks juhuks tuleks haigekassakaart ka välja otsida?

Jube keeruline on niimoodi võimu ja pensionisüsteemi usaldada. Aastaid jäeti muljet, et kõik on olemas. Nüüd tuli välja, et pole.

Varasemast on ka armid mälus. Teine pensionisammas pidi olema kindel kui ilmasammas. Nii kui majanduslikult hakkas kehvasti minema, valitsus oma maksed sinna peatas. Hirmsasti oleks tahtnud selle peale kogu samba kinni panna, kuid kodanikele võimalust lepingut omalt poolt karistamatult rikkuda ei antud.

Ime siis, et ühiskonnas erilist usaldust pole. Võim ei usalda oma kodanikke ja ettevõtjaid. Ettevõtjad pelgavad riiki, sest õiguskindlust pole. Kodanikud kahtlustavad võimu vandenõudes. Mittekodanikud vaatavad üldse mujale.

Usaldusvaba ühiskond on aga tõejärgse maailma eeldus. Ratsionaalsus saab püsida sellel, et ma usun – mulle ei valetada ja minu eest ei varjata olulist infot.

Oletagem vastupidist. Niikuinii valetatakse. Niikuinii vassitakse. Niikuinii sõna ei peeta. Niikuinii plaanidest asja ei saa.

Nii hakataksegi otsima alternatiivset infot, sest kusagil peab tõde olema. Ja siis ongi jumala ükskõik, mis on leitava info tegelik tõeväärtus. Oluline on vaid see, et teave ei tuleks mõnest tuntud ja seni tunnustatud allikast. Poliitikuist saavad pätid, professionaalsest ajakirjandusest peavoolumeedia ja asjatundjaist äraostetud hääletorud.

Ei ole üksmeele lootustki, kui usaldust ei paista. Usalduse loomine hakkab aga pisiasjadest ja inimese lähedalt ning keegi peab eeskuju näitama.