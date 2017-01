Staažikas ERRi ajakirjanik Neeme Raud lahkus möödunud nädalal päevapealt "Aktuaalse kaamera" toimetusest. Raud on ka Tallinna ülikooli õppejõud, kuid täna jäi tema hommikune loeng ära.

Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi õppejuht Birgit Vilgats kinnitab, et hetkel käivad Rauaga läbirääkimised õppejõuna jätkamise osas, kuid osapooled ei ole veel kokkuleppele jõudnud.

"Ma isegi ei oska öelda, kui pikalt see aega võtab. Me loomulikult soovime, et ta jätkaks, aga sõltub ikkagi, et mis tingimused kokku lepime," sõnab Vilgats.

Möödunud nädalal kirjutas Neeme Raud sotsiaalmeedias, et lahkus ERR-ist erimeelsuste tõttu, kuid ERR-i uudistejuht ütles hiljem, et Raud lahkus tervislikel põhjustel.