ÜRO on seisukohal, et keelata riiki sisenemist pelgalt kellegi kodakondsuse alusel, on inimõiguste vastane.

"Lisaks on USA kehtestatud sissesõidukeeld õel ning raiskab tõelise terrorismivastase võitlemise ressursse," sõnas ÜRO Inimõiguste nõukogu ameti ülemvolinik Zeid Ra'ad al Hussein.

Pariisis asuv tugirühm on seisukohal, et Trump hoiab oma keeluga "tõhusalt lõksus sõjakolletesse jäänud inimesi ja seab otseselt ohtu nende elu", vahendab The Independent.

Läinud reedel kehtestas USA president Donald Trump sissesõidukeeelu seitsme moslemiriigi kodanikele.