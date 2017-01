Kuna talv on sel aastal harjumatult soe, ajab see segadusse ka talveund magavad loomad, nii on lugu ka siilidega. Eestimaa loomakaitse liit postitas täna Facebooki õpetuse, mida teha talveunest ärganud uimase siiliga.

"Tähelepanu! Seoses sooja talvega on siilidel oht ärgata liiga vara. Kui te näete kuskil siili ringi koperdamas, tuleb ta viia kindlasti sooja, pakkuda juua ja küsida nõu loomakaitse liidust!" õpetatakse postituses.

Umbes nädal tagasi leiti Kadrioru pargist talveunest ärganud siil, kes tänu leidjatele ellu jäi ning kevadel juba taas loodusesse tagasi saab.

"Mõned näpunäited: siilile võib joogiks pakkuda vett ning toiduks kassikrõbinaid või kassikonservi (ei sobi kalaga kassitoit)! Mitte mingil juhul ei tohi siilile anda piima! Siili üleskorjamiseks sobib mitmekordseks keeratud sall, paksud kindad, tekk, rätik, kasvõi mitmekordne ajaleht või kilekott. Talvine, alles ärganud siil on tavaliselt suhteliselt uimane, ega osuta suuremat vastupanu. Siil tuleb viia tuppa sooja ning vaadata siil nii hästi kui võimalik üle, et kas tal ei ole vigastusi! Kui siilil on juures imelik lõhn (mis ei ole loomulik, metsa lõhn), siis tuleks kindlasti meiega kontakti võtta, siilil on tõenäoliselt vaja ravi. Siili võiks paiguta pappkasti või plastkasti või kuhugi väiksemasse ruumi (WC, vannituba). Pärast siiliga tegelemist pese hoolikalt käsi! Ära lase siili juurde kasse, koeri ega lapsi!" seisab postituses.