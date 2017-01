Pooled tänavused Harjumaal aset leidnud vargused kodudest said võimalikuks, sest sissepääs oli lukustamata, kirjutab Lääne-Harju politseijaoskond oma Facebookis.

Inimesed pööravad ühe enam tähelepanu vara kaitsele ning see on ka üks põhjus, miks varasvastaste süütegude, näiteks kodudest varguste, arv on aastatega järjest vähenenud. Küll aga juhib jaoskond tähelepanu sellele, et märkimisväärne arv vargusi pannakse toime, sest elanik jätab kas ukse lukustamata või akna lahti ja lahkub kodust või läheb magama.

„Paljud vargused jääksid olemata, kui teeksime omalt poolt kõikvõimaliku vara kaitseks. Meenuta seda ka lähedastele ja sõpradele!“ kutsub politsei postituses inimesi üles ise oma vara kaitsma.

Meeles tuleks pidada ka seda, et väärtuslikud asjad tuleks kergesti ligipääsetavastest kohadest ära tõsta.

„Oma vara kaitseks saad kasutada ka erinevaid valvesüsteeme ja kaameraid: signalisatsiooni kuuldes võib varas verest välja lüüa ning tehissilm jäädvustab ta politseinike jaoks,“ jagab politsei soovitusi, lisades, et kodust väljudes tuleb alati kõik uksed sulgeda, ka siis, kui aeda kaunistab silt „Kuri koer“.