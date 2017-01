Hommik loob meeleolu terveks päevaks. Et sinu hommik saaks suurepärane, tasub juua tass head ja aromaatset kohvi. See, mida pakuvad meile aga supermarketid, ei pruugi alati kokku minna meie eelistustega parima suhtes. Seetõttu annab Ventus Roasting OÜ esindaja Dmitri Nepša nõu, kuidas valida õiged kohvi.

Röstimise aeg. Samamoodi nagu veini maitse, võib ka kohvi maitse pidevalt varieeruda. Vahe on selles, et veinil on 500 maitsekomponenti, kohvil aga rohkem kui 1000! Kujutad ette, kui erinev võib olla kohvi, selle pealtnäha lihtsa joogi, maitse erinevatel hetkedel? Loomulikult on kohv seda maitsvam, mida värskem ta on. Soovitame osta kohvi, mis on röstitud nädal tagasi – niimoodi saad maksimaalse kulinaarse naudingu osaliseks. Kaks kuud pärast röstimist hakkab kohv juba maitset kaotama.

Röstimise tugevus. Võib välja tuua kolm röstimise taset: hele, keskmine ja tume. Tumedad kohvioad on mõrumad ning nendest tehakse tavaliselt espresso-kohvi. Mis puudutab heledaid ube, siis on nendes rohkem happelisust ja see meenutab veini, puuvilju ja tsitruselisi. Heledates kohviubades on maitse muidugi alati huvitavam ja mitmekülgsem.

Päritolu ja kohvipuu kõrgus. Meile on tuttavad kaks kohvipuu tüüpi: arabika ja robusta. Arabika kasvab nii Aafrikas kui ka Ladina-Ameerikas ning sellel on palju alamliike. Õiged kliimatingimused lubavad puul kasvada aeglaselt ja selle juured saavad sügavalt maa seest kätte mineraale. Saaki korjatakse korra aastas ning seda ei tohiks segada teiste maitsetega.

Robusta kasvab kiiremini ja paremini ning tema hinnad on madalamad. See on aromaatsem ning sisaldab vähem õli ja rohkem kofeiini. Tihti kasutatakse seda itaalia jookides, näiteks espressos. Robusta kasvab Aasia regioonides.

Mis on aga peamine, mida võtta kaasa sellest artiklist? Kohviuba peab olema värske!

