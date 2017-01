Täna tutvustame teile Mihklit, kes Tallinna loomade varjupaiga kassitoas uuest omanikust unistab. Mihkel on must-valge pehme kasukaga suurt kasvu kassipoiss ning ta on tõsiselt armas!

Kolmeaastane Mihkel on rahuliku iseloomuga ja ta võib tunde rahulikult inimese süles paisid nautida. "Mihkli puhul ei pea kartma, et tema kodus katastroofi korraldab, tema on pigem selline väike nunnu, keda on hea süles hoida," rääkis varjupaiga juhataja Hellika Landsmann.

Kuna Mihkel on suure kasvuga, ei jää temale kättesaamatuks ka kõige kõrgem kapipealne.