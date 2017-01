40% vastajatest leidis, et pooled koosolekutest olid mõttetud ja kolmandik ütles, et nad jäävad koosolekutel magama, selgus eelmisel aastal Suurbritannias läbi viidud MeetingSquaredi uuringust. Aastaid varem kinnitas ka Eestis tehtud koolitus- ja arendusfirma Self II uuring, et mida rohkem aega koosolekutel kulub, seda vähem on inimesed nendega rahul.

32% uuringus osalenutest kulus nädalas koosolekutele enam kui 6 tundi ja selle tulemusel tajusid inimesed oma tööaega hakituna ning näiteks häiris neid, et osalejad tegelesid oma sülearvuti või mobiiltelefoniga ning asja arutamise asemel näitas ettekandja vaid seinale tabeleid ja joonistas tahvlile graafikuid. Ka ei tahtnud koosolekud kokkulepitud ajaks lõppeda.

Kas tänaseks on koosolekukultuur paranenud? Või tundub sullegi, et mida rohkem koosolekul istuda, seda vähem tulu on? Kui jah, siis mis kõige sagedamini sind koosoleku juures häirib? Mida teha, et mõttetust ajaraiskamisest saaks tõhus ajurünnak?