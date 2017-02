Arstiteaduskonna professor küsib tudengilt: "Nagu teada, on meie joogivesi väga must. Mida peab tegema selle vältimiseks?"

"Vesi tuleb filtreerida, siis keeta, pärast lisada kloori."

"Jah, aga pärast?"

"Aga pärast me joome õlut."