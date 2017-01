Tänavuse Eurovisioni lauluvõistluse hüüdaluse on "Tähistame mitmekesisust" ning logo kujutab endast Ukraina traditsioonilist helmeskaelakeed namistot.

Eurovisioni lauluvõistlus toimub mais Ukraina pealinnas Kiievis ning täna avaldatud hüüdaluse ja visuaalid annavad aimu Ukraina kultuurist ja sellest, mida saab maikuus Ukrainat külastades näha, vahendab eurovision.tv. Eurovisioni varasem peaprodutsent Jona Ola Sand ütleb, et see hüüdlause kehtib kõigi riikide kohta üle Euroopa ning ühendab omavahel meie kõigi ühised huvid, unikaalsed erinevused, ning hea muusika.

Lauluvõistluse keskset sõnumit “Tähistame mitmekesisust” toetab logo, millel on kujutatud Ukraina traditsioonilist helmeskaelakeed, namisto. Namisto on rohkem, kui ehe – ukrainlaste jaoks on tegu kaitsva amuletiga ning see on ilu ja tervise sümbol. Namisto on tehtud paljudest erinevatest helmestest, millest igaühel on oma disain ning need tähistavad nii mitmekesisust kui ka individuaalsust.

Jona Ola Sandi sõnul annab rahvusliku amuleti põhjal tehtud logo asjale ühtaegu ajaloolise ja pärimusliku tähenduse, millel on modernne tunnetus ja välimus. Logo ja visuaalide taga on kaks Ukraina parimat loovagentuuri – Republique ja Banda. Logo aluseks võeti Namisto, millele anti erksate värvide ja ilmekate mustritega modernne nurk. Igal helmel logokaelakees on unikaalne muster ja kuju sümboliseerimaks Eurovisioni läbivat sõnumit: me kõik oleme unikaalsed, kuid armastus muusika vastu on meid läbi põiminud.

Homme lõunal saab ka selgeks, millises poolfinaalis Eesti tänavu Eurovisioni lauluvõistlusel võistlustulle astub. Samuti annab Rootsi Ukrainale üle võõrustajalinna märgi. Poolfinaalide paigutuse loosimine leiab aset Kiievis ning sellest tehakse otseülekanne videoportaalis Youtube.