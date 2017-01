Kardad, et su kallim petab sind teisega? On olemas märke, mis viitavad, et su mure on asjatu!

Mure, et su kallim võib sind kellegi teisega petta, on täiesti loomulik. Samas on seda võimalik väga lihtsalt välistada tema käitumise järgi, kirjutab Cosmopolitan.

Näiteks ei ole sul midagi muretseda, kui su kallim: