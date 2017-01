Kas sinulgi on hommikul raskusi ärkamisega ja sul on piinlik, kui teised räägivad sellest, et nad ärkavad juba kella viie ajal? Enam ei tasu sellepärast piinlikkust tundma.

Enamasti seostatakse voodis pikalt põõnamist negatiivsete omadustega nagu laiskus ja motivatsiooni puudumine. Tegelikult ei tasu aga sellepärast sugugi piinlikust tunda, kui hommikul voodist välja saamine valmistab sulle suuremat katsumust kui teistele inimestele, kirjutab veebiportaal My Domaine.

Nimelt väidavad nüüd uurimused, et inimesed, kes lükkavad hommikul tõusmist edasi, on hoopis varajastest ärkajatest intelligentsemad, loomingulisemad ja õnnelikumad. Äratuskella ignoreerimine viitavat uuringu andmetel ka sellele, et need inimsed on reeglina iseseisvamad ja palju ambitsioonikamad. Southamptoni ülikoolis läbiviidudu uuringust selgus aga veel seegi, et inimesed, kes lähevad magama pärast kella 23.00 ja tõusevad pärast kella 8.00 teenivad rohkem ning nad naudivad oma elu rohkem.