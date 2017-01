"See oli tore," ütles Barrymore sarja filmimise kohta. "Ma olin väga õnnelik, see oli hea suvi. Mu tütred ja mina saime Californias käia ning ma sain nädalas kolm vaba päeva," jutustas näitlejatar.

Näitlejatar Drew Barrymore mängib zombiet uues draamasarjas "Santa Clarita Diet", mis on täis musta huumorit, inimeste tapmist ning nende söömist. Barrymore peab aga sarja üheks heaks komponendiks, tänu millele ta sai üle abikaasaga lahkuminekust.

Eelmine aasta läks Barrymore lahku oma tütarde isast ja abikaasast. Näitlejatari sõnul oli sellele järgnev aeg tema jaoks väga raske. "See oli aeg mu elus, kui ma võtsin palju kaalus juurde ning ma olin hirmul ja kurb ning tundsin ennast lõksus olevat," selgitas ta. Seepärast meeldib Barrymore’ile ka enda tegelaskuju, mida ta uues zombidest rääkivas sarjas mängib. "Ma arvan, et see aeg ei erinenud väga sellest karakterist. Ma tunnen end kui Sheila. Võib-olla olin isegi seesmiselt surnud," naeris ta. Musta huumoriga vürtsitatud sari aitas Barrymore'il kurvast lahutusjärgsest ajast kiiremini paraneda.