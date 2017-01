Tallinna linnaplaneerimise amet on käivitanud uuringu, et selgitada võimalusi väikeste niinimetatud mikrokorterite rajamiseks, seni on nende ehitamist takistanud nõuded, et iga korteriga peab olema seotud parkimiskoht, edastas Tallinna televisioon (Tallinna TV).

"Tänapäeval me oleme mobiilsed. Kodu võib olla ju mitmes linnas, sellepärast et töökohad on mitmes linnas. Nõudlus on kindlasti nende korterite järgi on kindlasti olemas," ütles Tallinna abilinnapea Eha Võrk televisioonile. Samas tõi ta välja, et oluline probleem on praegu parkimiskohad.

"Siin tuleb leida lahendus. Kahtlemata ei saa seda nõuet ära kaotada, sest ega see, kui sul on väike korter, ei tähenda seda, et sul pole autot või tuleks juurde kirjutada auto omamise keeld. Me ei ela selles maailmas enam," rääkis abilinnapea.

Praegu on linnaplaneerimise amet tema sõnul käivitanud mikrokorterite asjus uuringud. "Kui uuringutulemused on laua peal, siis kindlasti sealt tulenevadki need järgmised otsused, muuhulgas ka teema parkimise normatiiv. Kui on väike korter, siis ei saa eeldada, et seal elab väga palju inimesi. Järelikult on põhjust vaadata ka parkimise normatiiv üle," rääkis ta.

Tallinna TV märkis, et uuringus analüüsitakse niinimetatud mikrokorterite rajamise võimalusi, nendega kaasnevaid võimalikke mõjusid ning ka naaberriikide kogemusi selles vallas. Mikrokorterid on 18 kuni 20 ruutmeetrise pinnaga korterid, mis sobivad näiteks noortele, üliõpilastele ja üksikutele inimestele.

Allikas: BNS