Kui sul on tänavuseks seatud enesele eesmärk, et palju tahad kaaluda tänavu detsembris, siis tõenäoliselt järgid juba praegu väga pingsalt, et mida sööd - mida mitte. Ometigi on kolma asja, mis ei puuduta toitumist, kuid muudavad su ülekaalust vabanemise palju nauditavamaks ja kiiremaks...

Naisteportaal womenshealthmag.com jagab sinuga kolme nippi, mis aitavad sul tänavustel jõuludel saledama, tervislikuma ja õnnelikumana särada!

1. Maga rohkem