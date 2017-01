Kes väitis, et valusate ja mädaste punnidega on hädas vaid naise? Videol oleval mehel on üks tüütu vistrik tekkinud lõuale. Häirivast tegelasest vabanemine on aga nii jube, et ajab peremehe oksele...

Videol on näha, kuidas mees asub on lõual asetsevat punni pigistama, vahendab menshealth.com.

Näib, et tegevus põhjustab parajalt valu...

Lisaks tuleb punnist ebameeldivat ollust, mis mehe öökima ajab.

Kui julged vaadata, siis video asub SIIN!