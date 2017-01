Eesti tunnustatuim ehtekunstnik, Tanel Veenre, jõudis oma loomingu tutvustamisega teisele poole maailma.

Eesti ehtekunstnikest on maailmas ilmselt enim tuntud just Tanel Veenre, kes on oma loomingut tutvustanud laiale ilmale juba mitmeid aastaid. Nüüd on järg jõudnud Uus-Meremaani, kus 28. jaanuaril avati Wellingtonis AVID'i nimelises tarbekunsti galeriis disaineri soolonäitus.

Väljapanek uurib erootika ja sentimendi ühisosasid autori viimase kümne aasta loomingus, varasemate tööde ready-made esteetika andmas üha enam ruumi voolitud ja graveeritud ehete selgusele. Kokku on näitusel esindatud tervelt 31 Tanel Veenre valmistatud ehet.