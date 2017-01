Vaata, kes said pärjatud näitleja-nimelise pronksist auhinnakujuga!

23ndad SAG auhinnad ehk Ekraaninäitlejate Gildi auhinnad jagati sel aastal Californias ning õhtu oli täidetud poliitiliste väljaastumistega. Muidugi said pärjatud ka filmi ja telemaailma parimad.

Parim meesnäitleja – Denzel Washington, "Fences"

Denzel Washington (Reuters / Scanpix)

Parim naiskõrvalosatäitja – Viola Davis, "Fences"

Viola Davis (Reuters / Scanpix)

Parim meeskõrvalosatäitja – Mahershala Ali, "Moonlight"

Mahershala Ali (Reuters / Scanpix)

Parim draamasarja näitetrupp - "Stranger Things"

"Stranger Things" (Reuters / Scanpix)

Parim draamasarja naisnäitleja – Claire Foy, "The Crown"

Claire Foy (Reuters / Scanpix)

Parim draamasarja meesnätileja – John Lithgow, "The Crown"

John Lithgow (Reuters / Scanpix)

Parim komöödiasarja näitetrupp – "Orange Is The New Black"

"OITNB" (Reuters / Scanpix)

Parim komöödiasarja naisnäitleja – Julia Louis Dreyfus, "Veep"

Julia Louis-Dreyfus (Reuters / Scanpix)

Parim komöödiasarja meesnäitleja – William H. Macy, "Shameless"

William H. Macy (Reuters / Scanpix)

Parim telefilmi või lühisarja naisnäitleja – Sarah Paulson, "The People vs O.J. Simpson"

Sarah Paulson (Reuters / Scanpix)

Parim telefilmi või lühisarja meesnäitleja – Bryan Cranston, "All The Way"