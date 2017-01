Soomet esindab tänavusel Eurovisionil indipopiansambel Norma John palaga “Blackbird”.

Kohalikud eksperdid usuvad, et duo jõuab maikuus Kiievis finaali. Eurovisioni ajakirjanik Anna Muurinen ütles Ilta-Sanomatele, et solist Leena Tirronen on võrratu laulja ning pala stiilsus võitis ta südame. “Ma koguni hääletasin selle poolt, mida ma muidu kunagi ei tee,” naeris Muurinen.

Eurovisionile pühendatud veebikülje Viisukuppila peatoimetaja Kaisa Iivonen on samuti veendunud, et finaali jõudmine pole probleem. Nagu Muurinen loodab ka Iivonen, et Tirronen ja Lasse Piirainen jätavad oma etteaste sama lihtsaks, kui see oli Espoos peetud Uuden Muusikin Kilpailu ajal.

Leena ja Lasse moodustasid esimese ühise bändi juba keskkoolipõlves, kuid nad pole eraelus paar. 2010. aastal Soome “X Factoris” kolmandaks jäänud lauljataril on kaks last ning ta kolis hiljuti tagasi Kouvolasse, kus ta alustas põetajaõpinguid. Seni elatas ta end kümme aastat muusikaga, tegutsedes artistinime Leena Ihmemaassa ehk Leena Imedemaal all. Piirainen on tuntud muusik, kes on 15 aasta jooksul andnud kontserte selliste Soome tähtedega nagu Vesa-Matti Loiri, Isaac Elliot ja Kasmir.