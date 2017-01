Kui sööd hommikust, lõunat ja õhtust kindlatel kellaaegadel, siis võid olla kindel, et ülekilod sind ei kimbuta.

Hiljuti avaldati Harvardi ülikooli poolt läbi viidud uuring, mis paljastas, et sellel, mis kellaajal me midagi sööme, on väga oluline roll meie figuurile. Nimelt kinnitab uuring, et söögu inimene kui tervislikult tahes, kui ta ei pea kinni teatud kellaaegadest, pole sellest mitte mingit tolku, kirjutab Women's Health Magazine.

Sellest lähtuvalt peaks ajastama oma päevased söömingud järgnevalt: