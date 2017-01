Kaks šotlast kohtuvad tänaval.

"Kuule, kas sa ei tahaks osta minult 50 naela eest elevanti?"

"Oled sa aru kaotanud! Mida ma sellega peale hakkan? Ma elan tillukeses korteris seitsmendal korrusel, mul on naine ja kolm last..."

"Hea küll, aga kui ma müüksin sulle kaks elevanti 75 naela eest, mis sa siis ütleksid?"

"See on juba hoopis asjalikum jutt..."