Kurjast vaimust vaevatud Jamaica neiu väänleb, kriiskab ja taob inimesi, sest temas olev deemonlik vaim ei taha, et kohalikud tüdruku vaimu käest päästaks.

Videol on 11-aastane tüdruk, keda jumalat paluvad ja kutsuvad naised üritavad hoida, et vaimust vaevatud piiga maha ei kukuks, vahendab Mirror.

Kohalikud usuvad, et viimasel ajal sagenenud kurjast vaimust vavatud noorte piinades on süüdi need, kes hiljuti kohalikke haudu rüüstades surnute rahu häirisid.

Video!