Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon alustas neljapäevani kestvat visiiti Türki, et tugevdada kahepoolseid suhteid ja tutvuda põgenike olukorraga Türgi-Süüria piirialadel.

"Türgi on meie jaoks oluline liitlane NATOs ja alates 2015. aastast Tallinnas asuva NATO küberkaitsekeskuse täisliige," ütles komisjoni esimees Marko Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul tuleb Türgiga eriti praegu dialoogi süvendada. "Türgil on kandev roll piirkonna julgeoleku ja stabiilsuse tagamisel, rändekriisi lahendamisel ning võitluses terrorismi vastu," ütles Mihkelson. Samas lisas ta, et riigis on murettekitavaid arenguid nii inimõiguste kui väljendusvabaduse osas.