Plaan lennata Araabia Ühendemiraatidesse oli juba kolm kuud tagasi, kuid idee minna Omaani tekkis kõigest poolteist nädalat enne reisi. Ma ei teagi, kuidas mul järsku turgatas see mõte pähe ja nii viimasel hetkel. Ühel hetkel guugeldasin Muscati ja Dubai vahemaad ning selgus, et linnad on üksteisest kõigest 420 kilomeetri kaugusel. Buss sõidab kahe linna vahet umbes kuue tunniga. Läksin Geidile ideed esitlema, mille peale vaatas ta mind pika pilguga. Ta ei öelnud esialgu midagi, vaid võttis lahti Google Mapsi ja vaatas seda. Siis teatas ta: "Tavaliselt tullakse minu juurde ja öeldakse, et lähme suitsule, mitte Omaani.“ Ja ta oli nõus minema.

Omaani viisa kohta oli kirjutatud, et selle saab piiril. Kuna ma natuke siiski pabistasin selle piiril viisa saamise pärast, ei rääkinud ma mitte kellelegi Omaani-ideest. Ma olen juba kord selline, et mulle ei meeldi oma reisiideedest väga rääkida. Ei taha ära sõnuda, sest mul on tulnud igasuguseid tõkkeid reisimisel ette: olen lennukist maha jäänud, jätnud lennule minemata, on puhkenud seagripi pandeemia.