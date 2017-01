Mai alguses Ukrainas toimuva Eurovisioni lauluvõistluse esimesed võistlejad on juba selgunud. Sel nädalal esitlesid oma laule Valgevene, Gruusia, Suurbritannia, Soome ja Albaania, kes on otsustanud ballaadilike lugude kasuks.

Jaanuari teises pooles on lahti läinud tõeline eurotrall ning osalejariigid püüavad leida oma maalt üles kuldseimad laululinnud, kes mainekalt võistluselt klaastrofee koju tooks.

Paljudes riikides on käimas Eesti Laulu sarnased konkursid, mille võitja saab võimaluse oma maad esindada. Teised on aga kindlaks määranud artisti, kuid laulud on jäetud esialgu avalikkuse eest saladuseks.