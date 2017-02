Novembrikuus oli minu reisipodcasti külaliseks neiu, kes on elanud kaks aastat Omaanis. Üks asi, mida ta välja tõi, on see, et Omaanis peetakse täiesti normaalseks, kui õhtul peatub sinu kõrval auto ja selle juht küsib, kas on vaja sind koju viia. Inimesed on lihtsalt niivõrd lahked ja sõbralikud.

Toona ma imestasin, kas noor eurooplanna üldse saab seda lahkusena võtta. Mina kujutaks ette, et sind tahetakse röövida või kuidagi kurja teha. Jäingi sellele arvamusele kuni hetkeni, kui ise Omaani jõudsin.

Kuna Dubaist enne Muscati bussijaama jõudmist oli kaks lisapeatust, siis leppisime bussijuhiga kokku, et ta ütleb meile, kus maha minna. Olime äsja näinud silti, et Muscatini on 20 kilomeetrit, kui bussijuht peatus ja teatas, et meie peame siin maha minema. Tahate öelda, et meie hotell on linnast väljas?!