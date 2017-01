Altkäemaksu võtmises ja omastamises süüdistatud Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar võib üritada sõlmida kokkulepet, kinnitas Keskerakonna juhtpoliitik.

Edgar Savisaar võib tervislikel põhjustel kohtupidamisest Harju maakohtus pääseda, on varem teatanud ERR.

Juhul, kui kohus leiab, et Savisaarele tehtavast või tehtud terviseekspertiisist tulenevalt ei saa ta kohtupidamises osaleda ja võimalikul süüdimõistmisel karistust kanda, siis tema suhtes menetlus lõpetatakse.

Praegu on kõne all võimalus ka kokkuleppe saavutamiseks, kinnitas üks Keskerakonna juhtpoliitik, lisades, et Savisaare pool on prokuratuuriga asja arutanud. Milline on kokkulepe ja kas see tuleb, pole veel täpselt selge.