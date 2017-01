Laupäeva õhtul põrkasid Tallinnas Kristiine ristmikul kokku kaks autot, mis paiskusid jalakäijate ohutussaarele, kus seisnud mees ja naine said vigastada ning viidi haiglasse.

Õnnetus juhtus kella 20.30 ajal, kui Volkswagen, mida juhtis 75aastane naine, sõitis Paldiski maantee poolt Kristiine keskuse poole ja esialgsetel andmetel tegi vales kohas vasakpöörde. Samal ajal sõitis vastassuunas sõiduauto Chevrolet, mida juhtis 57aastane mees. Kaks autot põrkasid kokku.

Mõlemad masinad paiskusid jalakäijate ohutussaarele, kus seisid mees ja naine. Mõlemad viidi haiglasse. Ühtlasi viidi haiglasse ka Volkswageni roolis olnud naine ja Chevrolet’s kaasreisijaks olnud 14aastane tüdruk.

Politsei pressiesindaja Olja Kivistiku sõnul olid mõlema sõiduki juhid kained ja kasutasid turvavarustust. Autod olid tehniliselt korras. Kivistik ütleb, et see oli asjaolude kokkusattumus, kus sõidukid põrkasid omavahel kokku ja paiskusid lähedalasuvale ohutussaarele just sel hetkel, kui seal oli inimesi.