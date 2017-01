Krister Paris ja Andres Raid räägivad,miks ajakirjanikud läbi põlevad.

"Ajakirjanikutöö puhul on kõige stressitekitavam see, et sa oled päriselt ka seitse päeva nädalas ja 24 tundi päevas ajakirjanik. Vahel töötad vähem, vahel rohkem, aga sa ei saa kunagi öelda, et vot – kell on nüüd nii palju ja loeme asjad lõpetanuks," ütleb Eesti Päevalehe arvamustoimetuse juht Krister Paris.

VÄLISKORRESPONDENT: Krister Paris töötas aastatel 2008–2013 Moskvas ERRi korrespondendina. (Erakogu)

Krister Paris (Erakogu)

Möödunud nädalal tegi "Aktuaalse kaamera" uudisteankur Neeme Raud (pildil esikaanel) oma Facebooki kontole üsna ärevakstegeva postituse, kus teatas, et lahkub päevapealt Eesti Rahvusringhäälingust. Mees kirjutas, et on selle organisatsiooni tõttu täielikult läbi põlenud ja olnud töö tõttu ka raskes autoõnnetuses.

Postituse lõpus ütles ta, et algab uus elu, ilma uudisteta ja rohkem ta teemat ei kommenteeri. ERRi uudistejuht Urmet Kook ütles esiti, et postitus oli šokk, lõpuks andis ERR ka ametliku kommentaari, kus ütles, et Raud lahkub tervislikel põhjustel ja vajab praegu eelkõige puhkust.