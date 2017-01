Ära tee eeldusi paari sõna, lause või ühe käitumismustri pealt või mõtle asju hullemaks, kui need on. Puusalt tulistamine üksnes eesmärgil end millestki säästa viskab sind tagasi masenduste ja kahtluste tsüklisse. On ka võimalik, et keegi teine otsustab sinu üle täpselt samadel põhjustel. Sel juhul ürita aru saada, et tegu on nende, mitte sinu probleemiga.

KAKSIKUD

Kõik asjad siin elus ei pea kiiresti kätte tulema, isegi kui pakatad energiast. Seega ürita tempot maha võtta, et saaksid tehtusse paremini süveneda. Võimalik, et keegi teine survestab sind millekski, milleks sa veel valmis ei ole. Igal juhul ei tasu vaikida, vaid need asjad tuleks selgeks rääkida ning olla aus oma mõtete ja visioonide kohalt.

VÄHK

Võid tunda, et kõigil teistel on kõik olemas, aga sul ei ole midagi − sina oled ainus, kes kannatab. Ei tasu olla nii kriitiline või nõudlik. Igaühel on midagi, mille üle uhke olla, seega ära ürita praegu ehtida end asjadega, mida sul ei ole, vaata parem, mis juba olemas on ning ole õnnelik ka selle üle!

LÕVI

Tähelepanu peaksid pöörama enda rahaasjadele. Isegi kui praegu raha napib, suhtu asja rahulikult ja ära laena küla pealt summasid kokku, mida hiljem ehk raske tagasi maksta. Hoidu kõiksugu järelmaksudest või kiirlaenudest.

NEITSI

Nädala jooksul saadavad sind peamiselt saatusega seotud juhtumised. See tähendab, et kõigil sinu ettevõtmistel on seos sellega, mis varem juhtunud ning mis peavad juhtuma. Mida vähem üritad saatusele vastu panna, seda ladusamalt kõik kulgeb.

KAALUD

Sind ootab ees rohkelt seiklusi, ent teisalt hoiatatakse liigse entusiasmi eest. Tead ju küll seda ütlemist, et agarus on ogarus. Sinu enda tuju on ennekõike ülev ja entusiastlik. Positiivsest energiast ei tasuks end aga lasta liialt mõjutada, sest võid otsuseid langetada järele mõtlemata, see aga võib sulle omakorda tuua hiljem ootamatuid tagajärgi.

SKORPION

AMBUR

KALJUKITS

Mida külvad, seda lõikad − kas soovisid ikka seda, mida südames tahtsid või olid isekas ja pinnapealne? Kuhu pilk on suunatud, mõjutab meie elu. Millele keskendud sina? Sul on võimalus nutta taga kõiki ja kõike, aga on suurem võimalus vaadata sinna, kuhu sa pole seni vaadanud.

VEEVALAJA

Kas oskad kuulata sisetunnet või lähtud pigem teiste arvamusest? Nüüd on aeg pigem kuulata seda, mida ütlevad sinu alateadvus ning sisetunne. Erilist tähelepanu pööra unenägudele, sest neis võib sisalduda sinu jaoks olulist informatsiooni – une ajal analüüsib aju sinu ümber toimuvat, seega tegu on hea lähtepunktiga saamaks aru, kuhu liikuda soovid ja mida teha tahad.

KALAD