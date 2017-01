"Loomulikult on mul uhke tunne! Iga inimene peaks olema uhke, et ta on kodanik. Ei saa öelda, et riigi pass on ainult paber ja pilt," ütleb ansambli Svjata Vatra laulja Ruslan Trochynskyi, kes sai reedel kätte Eesti passi ja on nüüd täieõiguslik kodanik.

"Nüüd pole ma ainult Eesti, vaid ka Euroopa Liidu kodanik," sõnab Ruslan, et rõõm on seda suurem. "Tunne on uhke ja ma olen väga tänulik kõigile, kes leidsid aega ja kes inspireerisid mind ajal, kui olin vaid Ukraina kodanik.

" See päev jääb Ruslanile alatiseks meelde. "Kui see käes on, siis on tunne, nagu oleks võitnud loteriiga… vau," jääb Ruslanil sõnadest puudu.

"Värske passi lõhn ja tänane ilm jäävad meelde – Viljandis oli megaudune, aga soe. Sain dokumendid kätte samas linnas, kus ma Eestisse tulles elama hakkasin. Läksin kohe lossivaremetesse ja tegin passiga pilti."