President Donald Trumpi nädalalõpp algas lootustandvalt, kui ta kõneles laupäeval telefoni teel mitme riigijuhiga, teiste seas kolmveerand tundi Vladimir Putiniga. Sanktsioonidest, mis USA on Venemaa vastu kehtestanud, juttu ei olnud. Kuid olulisemaks proteste äratanud nädalalõpusündmuseks sai Trumpi määrus, mis keelas seitsme riigi kodanikel vähemalt teatud ajaks Ühendriikidesse sisenemise. Selle mõistsid teiste riikide juhid, näiteks Saksamaa ja Prantsusmaa, otsustavalt hukka ning asi läks kohtusse.

Trumpi ja Putini kõnet jälgisid Valge Maja ovaalkabinetis asepresident Mike Pence ja presidendi meeskonna olulisemad liikmed.

Kremli teatel otsustasid kõnelejad, et võitlus terrorismi ja ISISega on peamine prioriteet Ühendriikide ja Venemaa suhetes. Reaalseimana oli jutuks koostöö tihendamine Süürias, kus on hädasti vaja mõlema riigi koostööd võitluses ISISe vastu.

Räägiti ka Iisraeli ja Araabia riikide vastuoludest, Valge Maja teatel oli kõnes oluline alustada kahe riigi suhete arendamist, mis vajavad remonti, kirjutab Briti ringhäälingukompanii BBC internetilehekülg. Venemaa uudisteagentuur TASS lisas, et juttu oli ka Põhja-Korea ja Iraani tuumarelva ambitsioonidest ja Ukrainas toimuvast.