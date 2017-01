Jerovinkin oli Rosnefti juhi Igor Setšini lähikaaskonnas juba ajal, kui viimane oli Venemaa asepeaminister. Just Setšini ja Rosnefti tegevust on "Trumpi toimikus" ulatuslikult käsitletud ja Steeke väitis, et allikaks on Setšinile lähedalseisev isik, kes vahendab tema suhteid Kremliga.

Lääne ajalehed on viimastel päevadel väitnud ka, et just Jerovinkin hankis Steele’ile tõendid Trumpi vallatlemisest prostituutidega ühes Moskva luksushotellis FSB salakaamerate pilgu all.

Donald Trump on neid süüdistusi algusest peale eitanud. Venemaaga seotud hädaohtusid uuriv Bulgaaria ekspert Christo Grozev on Daily Maili kinnitusel oma blogis märkinud, et tema meelest oli kindral üks, kui mitte peamine Steele’i raportite informaatoreid.

"Ma usun, et president Putinil oli Steele’i raport sel hetkel laual, kui erukindral suri. Kas see on tõsi või mitte, ma ei tea, kuid kahtlemata oli Putinil selge motiiv leida ja karistada inimesi, kes Steele’i aitasid."

Pärast "Trumpi toimiku" lekkimist ajakirjandusse lahkus Christopher Steele oma kodust koos perega ja on siiamaani kättesaamatuks jäänud.

Teadaolevalt tellisid temalt raporteid Trumpi saladuste kohta algselt praeguse presidendi vastased tema enda vabariiklikust parteist, kes hiljem loobusid eksagendi tegevuse rahastamisest.

Steele on väitnud, et huvist asja vastu jätkas ta toimiku koostamist ja keegi talle enam selle eest ei maksnud. Siiski on arvatud, et Hillary Clintoni valimismeeskond võttis toimiku rahastamise üle. Kogutud andmed edastas Steele lõpuks FBI-le ja mitmele USA kõrgele poliitikule.

Senaator John McCain viis toimiku FBI direktori lauale ja nõudis viivitamatut uurimist. Seni pole suudetud tõestada, kas toimikus sisalduvad väited paika peavad või mitte.