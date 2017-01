Ööl vastu laupäeva murdis Rootsi mees sisse Väsby ratsutamiskooli talli Stockholmi maakonnas ja teda kahtlustatakse hobusega seksimises, kirjutab Expressen.

Tallis olnud peremees märkas tundmatut ja kutsus politsei. Korravalvurid kahtlustavadki Expresseni teatel, et 30aastane purjus mees "harrastas hobuse kallal mingit seksuaalset tegevust".

Juhtunu uurimine kestab ja pole veel selga, milline süüdistus sissemurdjale esitatakse. Mees vabastati kohtuistungini pärast ülekuulamist. "See on üle mõistuse.

Ma ei suuda uskuda, et keegi võib minna sedasi looma kallale," ütles Expressenile Väsby ratsutamiskooli direktor Anna Agren ja kutsus teiste koolide juhte teraselt jälgima, et sarnasid rünnakuid ka nende tallides ei juhtuks. Loomaarst vaatas hobuse üle ja kinnitas, et loom ei saanud kallaletungis vigastada.