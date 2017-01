Laupäeval tulid Barcelona elanikud tänavaile loosungi "Teie selfid tõstavad meie üürimakseid" all.

Protestijate sõnul marssis linna tuntumal puiesteel Las Ramblas paar tuhat inimest väites, et pidevalt arenev turismitööstus sööb põliselanikud linnakeskmest välja.

"Meil pole enam kohta, kus olla ega suuda pidevalt kerkivat üüri maksta," kinnitasid.

Meeleavaldust jälginud prantslane ütles USA telekompanii Fox uudistele, et kuigi talle meeldib Barcelona, on linn tõepoolest turistidest nii tulvil, et pole ruumi astudagi.