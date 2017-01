Ühendriikide sõdurid ründasid eile al Qaeda terrorite Jeemenis.

Varahommikul korraldatud rünnakus osalenud üksus maandus ründekopterilt jõugujuhi maja katusele ja hävitas kõik hoones olnud inimesed. Hukkunute arv oli eile veel selgusetu. New York Times väitis, et sõdurid tapsid 14 terroristi, AFP andmeil oli surmasaanuid 41 ja hukkus ka tsiviilisikuid. Rünnaku ajal sai surma üks ja haavata kolm USA sõdurit. Neljas sõdur sai vigastada, kui kallaletungi toetav kopter tegi hädamaandumise. Lahing kestis 45–60 minutit, teatavad uudisteagentuurid. "Me saime hulga teavet, mis aitab tulevikus terroristide kavadele jälile jõuda," öeldaks armee pressiteates.