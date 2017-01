Ida prefektuuri operatiivjuhi Sergei Andrejevi sõnul reageeris Narva politsei kinnipeetavate tabamiseks suurte jõududega. "Kutsusime kokku Narva politseijaoskonna koosseisu, edastasime patrullidele isikukirjeldused ning kaasasime otsingutesse ka koerajuhid ja piirivalve operatiivteenistuse," rääkis Andrejev.

Politseile oli teada, et isikud võivad liikuda sõiduautoga Audi.

Kell 21.40 märkasid patrullpolitseinikud sellist autot seismas 26. juuli tänaval asuva maja juures. Sõiduki kontrollimise käigus märkasid politseinikud lähenemas kahte meest, üks neist oli tagaotsitav Dmitri, kes kohe kinni peeti. Teine mees põgenes joostes ning politseinikud jätkasid tema otsimist.

Kell 23.10 märkas Narva politseipatrull teist arestimajast lahkunud meest Fama kaubanduskeskuse juures, ent mees põgenes politseiautot nähes. Politseinikud järgnesid talle ning mees peeti kinni Hariduse tänaval.

Meeste suhtes on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb kinnipeetava, arestialuse ja vahistatu põgenemist, kui see on toime pandud vägivallaga.

Samuti alustas politsei sisejuurdluse, et teha kindlaks, kas põgenemist saanuks ära hoida ning kas tuleb muuta arestimaja töökorraldust või turvanõudeid.