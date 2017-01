Reedel teatas Donald Trump, et keelab seitsme islamiriigi kodanikel USAsse sisenemise, et kaitsta ameeriklasi terroriohu eest. Trumpi otsus on aga tekitanud vastakaid arvamusi ning presidendi vastaste leeris on teiste seas sel teemal sõna võtnud ka seltskonnatäht Kim Kardashian.

Kardashian jagas Twitteris statistikat, millel on näha, kui palju on viimase kümne aasta jooksul keskmiselt ameeriklasi eri põhjustel hukkunud.

Seltskonnatähe eesmärk oli näidata, et džihadistide käe läbi on aastas keskmiselt surma saanud üheksa inimest. Samal ajal on kaasmaalasi tulistades tõttu hukkunud enam kui 11 000 inimest, mis viitab taaskord USA liberaalsele relvapoliitikale.

Kardashiani sõnavõtu on meeldivaks märkinud üle 153 000 Twitteri kasutaja ning seda on jagatud rohkem kui 81 000 korda.