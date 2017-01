Pole küll teada, kas peaminister Jüri Ratas võttis kodakondsusteema üles sihikindla sooviga või kogemata muu jutu sees, kuid nüüdseks on ka Keskerakonna volikogu nimetanud kodakondsuse riigikogu valimiste üheks põhiküsimuseks. Peame tõdema, et peaasjalikult on tegu põhiküsimusega Keskerakonna enda jaoks – kuidas peibutada endale venekeelse valija hääli.

Seda kinnitab ka IRLi värske edasiarendus Keskerakonna pakutust – kodakondsuse laiendamise üle peavad otsustama kodanikest valijad ning kellele ei meeldi Eesti passide külvamine lennukeilt, hääletavad Isamaa poolt. Keskerakond lööks kaks kärbest ühe hoobiga – kodakondsuse lubamine ei maksa raha ning hääli saaks pealekauba. Mille poolest erineb selline valimiskampaania aga Edgar Savisaare nn teavitamise plakatitest, mille Keskerakond nüüd lõpuks ise kinni peab maksma?

Kui aga alles kahe aasta pärast toimuvad riigikogu valimised kõrvale jätta, siis kas tegu on põhiküsimusega ka halli passi omanike endi jaoks? Seni pole kuulda olnud hallipassimeeste ühestki huvi- või survegrupist, et riik võiks neile kodakondsuse anda. Selliseid gruppe ei saagi eriti olla, sest soovijad on saanud kõik teha kodakondsuse eksamid ja need edukalt sooritanutel on Eesti passi juba kätte saadud. Nii ei pruugi halli passi omamine olla neile üldse probleem, vaid hoopis boonuseks, sest see pass võimaldab erinevalt Eesti passist viisavaba reisimist lääne suuna kõrval ka Venemaale.