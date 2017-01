Metsasaade “Suud puhtaks” ETVs 8. jaanuaril oli igati huvitav ja asjalik, milles ei unustatud ka tädi Maali seene- ja marjametsa. Aga jäin hiljem mõtisklema ühe targa osaleja teabe üle, et palgimetsa praegune lubatud igaaastane raiemaht 8–10 miljonit tihumeetrit on väiksem kui puidu aastane juurdekasv, mis pidi mingi uue valemi järgi olema 11,4 miljonit tihumeetrit.

Arvan, et lubatud aastane raiemaht vajab kontrollimist. Eesti metsades toimub puidu vähenemine igal aastal raiutud veel kasvueas puude arvel – ega allesjäävad puud ei hakka ju kiiremini kasvama! Kui raiutakse 100% ainult vana metsa, kus puud enam ei kasva, siis juurdekasv ei vähene, aga puude arv metsades väheneb igal juhul.

Kui võtta 10 miljoni tihumeetri raiemahu juures, et üks puu on läbimõõduga 0,25 m ja kõrgusega 25 m, siis tema maht on üks tihumeeter – seega jääb igas aastas metsades vähemaks 10 miljonit puud (puude puhul läbimõõduga 0,20 m ja pikkusega 20 m on vähenemine 16 miljonit).

Et Eesti metsata ei jääks, tuleks igal aastal lageraielankidel istuda 10 miljonit puuistikut (kui ei arvesta looduslikku juurdekasvu). Kui oletada, et aastast 2000 on RMK ja erametsaomanikud seda ka teinud, siis 50 aasta pärast saabub tasakaal alates 65 aasta vanustest puudest – niipalju kui raiume, niipalju kasvab metsa juurde. Aga kas 50 aastat võime raiuda Eesti metsa praeguses tempos, et oleks tulevikus metsi, kuhu minna ja kus kuuleb linnulaulu ning näeb metsaelu? Seda ütleb meile keskkonnaministeerium, kes teab Eesti palgimetsade üldpinda ja ühel hektaril kasvavate puude arvu.