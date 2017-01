Mari läks aastake tagasi suure hurraaga ülikooli tarkvaraarendust õppima. Temagi oli kuulnud, et ses imevaldkonnas on palgad hiigelsuured ja tõenäoliselt leiab ideaaltöökoha juba esimesel õppeaastal. Mari hinded on aga kehvad ja elatist teenib ta ühes firmas hoopis sekretärina. Ta on kandideerinud mitmesse kohta, ent teda pole jutulegi võetud. Samamoodi on ta rabatud, et kõik progejad ei teenigi ulmelist palka.

Levinud on arvamus, et kui IT on meie visiitkaart, siis järelikult võib ses valdkonnas igaüks ratsa rikkaks saada. Kõrget palka teenivad kogenud tippspetsialistid ja neid kipub nappima. Paljud siin ametis progejad on hoopis välismaalased. Kollanokad aga peavad arvestama, et palk on keskmise kanti või vähemgi.

Ja sugugi mitte kõik ei leia ses valdkonnas tööd. Kas teadsite, et peale kõrgkoolide õpetatakse ITd ka kutsekoolis? Pluss iseõppijad. Polegi seis üldse nii nutune. Tõsi, pigem hindavad inimesed oma võimeid üle. Tuttav ahhetas, et arendaja konkursil oli ohtralt CVsid, nende hulgas ka maniküüritausta ning kirjandusdiplomiga inimesed, kes olid otsustanud lõpuks rikkaks saada. Valituks nad aga ei osutunud.