PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 5. veebruar ()

Jäär

Asjad on sinu jaoks jagunenud kaheks - ühel pool soov elust viimast võtta, teiselpool kõik muud asjad. Selle ülejäänuga pole sa mitte üks raas rahul. Ole kahtlaste suhete loomisega ettevaatlik!

Sõnn

Planeetide seis võib tekitada tunde, et maapind jalge all justkui kõiguks. See võib teha rahutuks, kuid samas annab võimaluse vabaneda rutiinist ja seisva vee sündroomist.

Kaksikud

6.44 – Kuu Kaksikutes. Tänane päev toob esile selle, mis sinus on tüüpilist. Seega võid sattuda tähelepanu keskmesse nii hea kui halvaga. Kriitika ja ka enesekriitikaga ei maksa liialdada.

Vähk

Hetkel ei ole mõistlik anda mingeid lubadusi ega sõlmida siduvaid kokkuleppeid. Samas võid saada teada midagi sellist, mis hakkab sinu elus hiljem olulist rolli mängima.