"Ühe sideisiku tööpäevade arvuks kujuneb 10–20, näitavad varasemate eesistujate kogemused," ütleb Täht. Päevane töökoormus on väga erinev – mõnel päeval kulub välisdelegatsiooni juhi abistamiseks kaks tundi, teisel kümme. "Sideisik vastutab peamiselt selle eest, et päev kulgeks vastavalt ajakavale, tal oleks kohtumiseks kogu vajalik info olemas," räägib Täht.

Eesti eesistumisaja personalijuht Kristi Täht kirjeldab, et sideisiku ülesanne on toetada Eestisse saabunud välisdelegatsiooni juhti tema saabumisest kuni lahkumiseni. Välisdelegatsiooni juhiks võib Tähe sõnul olla riigi- või valitsusjuht, minister, Euroopa Liidu juhtivametnik või nende ametlik asendaja.

Lahendada tuleb kõiki esilekerkivaid küsimusi ning kindlasti tuleb valmis olla plaanimuutusteks. Tähe sõnul pole kõik riigid sideisikutele palka maksnud, sest kasutatud on vabatahtlikke. "Kuna soovisime leida i kogemustega sideisikuid, siis plaanime keskmiseks päevatasuks 25 eurot, olgu töötunde kaks või kümme. See on sarnane teiste eesistujatega," ütleb personalijuht ja selgitab, et sideisikuid on tarvis peamiselt Tallinna kultuurikatlas peetavateks mitteametlikeks ministrite kohtumisteks ja kuni seitsmeks kõrgtasemel konverentsiks.