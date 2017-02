PÄEVAHOROSKOOP: reede, 3. veebruar ()

Jäär

Igati sobiv päev asjade tugevdamiseks ja kindlustamiseks. Päevas on palju püsivat ja stabiilset energiat, mida oleks mõttekas suunata sinna, kus seda kõige rohkem vaja läheb.

Sõnn

3.50 – Kuu Sõnnis. Sul tuleks olla paindlikum ning mitte olla kinni oma varasemates seisukohtades. Siis ei jää ka edu tulemata. Kui tahad iga hinna eest vana olukorda säilitada, võivad tekkida takistavad asjaolud.

Kaksikud

Päeva astroloogilised mõjud on sinu kiire ja taipliku loomuse jaoks liiga flegmaatilised. Sul võib tekkida kiusatus mõni tuim ja aeglane tüüp oma kiire mõttelennuga lühisesse ajada...:)

Vähk

Õige hetk kaugemate tulevikuplaanide tegemiseks, püsivate sihtide seadmiseks. Sul on silma märkamaks seda, mis on tegelikult kõige olulisem. Õhtusel ajal on võimalikud romantilised arengud.