Uurijad avastasid meeste valdusest mitu kahtlast elektroonikaseadet, samuti oli meestel pagasis mikroprotsessoreid, liimi ja juhtmeid. Üks eestlastest tunnistas uurijatele, et neid on saadetud tenniseturniirile kihlveopettust sooritama.

17. jaanuaril pidas Melbourne'i lennujaama piirivalve kinni kaks 30ndates eluaastates Eesti meest. Dokumentides oli kirjas, et mehed külastavad Austraaliat turismi eesmärgil, kuid nende kahtlane käitumine ning ebatavaline pagas jäi turvatöötajatele silma, vahendab väljaanne T he Sidney Morning Herald.

Uurijad arvavad, et eestlased võivad olla seotud Ida-Euroopa organiseeritud kuritegevusega, sest nende valduses olevad seadmed on kallid ning on vähetõenäoline, et mehed kahekesi tegutsevad.

Eestlased lennujaamast siiski kaugemale ei jõudnud ja neile vormistati riiki sisenemise keeld.