Ma olen käinud enam kui 60 riigis, kuid pole kunagi tundnud niivõrd seda, et mõnes riigis tõstetakse naisi meestest tähtsamale pulgale. Ja selline asi juhtus Araabia Ühendemiraatides.

Tegemist on pigem moslemiriigiga ning me ju kõik oleme kuulnud lugusid selle kohta, kuidas moslemiriikides pole naine mitte keegi. Tõsi küll, Araabia Ühendemiraadid on võrdlemisi liberaalne moslemimaa, kuid siiski on üllatav naisekultus.

Sattusin nüüd vaatama ühte YouTube’i videot, kus räägiti sel teemal. Üks Dubai giid selgitas rahvale, et naised on neil nagu printsessid ja see ei tulene mitte religioonist, vaid kultuurist. Nende riigis lihtsalt on nii, et naisele liiga tehes võidakse sind riigist välja saata.

Et naised ja mehed sõidavad metroos erinevates vagunites, olin varemgi näinud. Minu esimene kokkupuude sellega oli 2009. aastal Mehhikos. Toona ma aga ei saanud aru, miks peaks üldse mehed ja naised erinevates kabiinides sõitma. Siis, tipptunni ajal metroos olles sain aru. Vagunid olid nii rahvast täis, et see oleks pervertide paradiis. Dubais sõidetakse aga kogu aeg niimoodi, et olemas on eraldi vagunid naistele, kuhu meestel asja ei ole. Suured sildid hoiatavad mehi 100 dirhami (25 eurot) suuruste trahvide eest, kui nad tulevad naiste vagunisse.

Nii mõnigi kord nägin, kuidas pahaaimamatu meesturist seisis naiste keskel ja siis keegi talle ütles, et sorry, see on naiste vagun. Iga kord pani muigama, kui mehed läbi naistekarja end õigesse alasse surusid.

Veel võis näha eraldi järjekordi nii meestele kui naistele. Abu Dhabisse minnes oli bussile saamiseks moodustunud kaks järjekorda – meeste ja naiste oma. Loomulikult sai naiste järjekord esimesena peale ning kui buss oleks täis saanud, siis oleksid kõik naised peal olnud ja viimased mehed lihtsalt maha jäänud.

Korra juhtus isegi seda, et meesteenindaja suunas kõrvalkassasse, kus istus naine. Mõtlesime, et okei, ju see mees teeb hetkel midagi muud. Kuid pool minutit hiljem astus sinna kassasse üks mees ning teda hakati kohe teenindama.

Lähen veel korra selle Abu Dhabi bussi juurde. Esimesed kuus rida olid reserveeritud naistele, sinna mehed istuda ei tohtinud. Ka mina istusinüsna ees. Kuid siis peatus minu kõrval üks umbes 30ndates mees ja küsis, kas tohib minu kõrvale istuda. Loomulikult ei olnud mul midagi selle vastu. Jõudis mees aga vaevalt maha istuda, kui juba bussijuht ta püsti ajas ja tahapoole istuma kupatas. Ei ole siin midagi nii, et istud võõra naise kõrvale. Siinkohal olgu muidugi öeldud, et abikaasasid ja pereliikmed võivad ikka kõrvuti istuda.

Veel bussijuhtumitest. Linnaliinibussis on samuti ala jagatud meeste ja naiste vahel. Istusime siis bussi eesotsas ja meie lähedal kaks meesturisti. Bussi tulid viis moslemiriietes naist ning neil polnud kuhugi istuda. Bussijuht tuli rooli tagant välja ja palus välismaalastel bussi tahaotsa istuda. Mehed olid tõsiselt segaduses, mille peale mina (kui samuti välismaalane) siis ütlesin, et naistel on eesõigus ja seetõttu tuleb neil kohta vahetada.

Huvitav, mis saaks, kui keegi hakkaks sama asja nõudma Tallinna linnaliinis? Vist vaadataks kergelt kui napakat?

