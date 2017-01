Värsked satelliidipildid annavad aimu, et Põhja-Korea on uuesti tööle pannud tuumareaktori, milles toodetakse tuumarelvade tarbeks plutooniumi, vahendas Guardian.

Põhja-Korea tegevust jälgiv USA mõttekoda 38 North kinnitas, et 18. jaanuarist pärit fotodel põhjal võib oletada, et diktatuuririik kavatseb Yongbyoni reaktori peatselt tööle panna. 22. jaanuaril tehtud satelliidipilt näitab reaktori jahutusveehoidla juures sooja veeauru ja selle põhjal tundub, et reaktor ongi jälle käigus.

Kui suurel võimsusel see töötab, pole võimalik öelda. ÜRO on Põhja-Koreal keelanud tuumarelva arendada ja raketikatsetusi teha, kuid riik rikub neid keelde pidevalt.