MÄLUMÄNG | Valik küsimusi „Rooside sõjast“ (vali populaarseim vastus)

Jumal kutsub Bill Clintoni, Boriss Jeltsini ja Bill Gatesi enda juurde ja teatab neile, et 20 päeva pärast hävib maailm.

Jeltsin läheb tagasi Venemaale, kutsub duuma kokku ja teatab:

"Seltsimehed, mul on teile kaks halba uudist. Esimene on see, et Jumal on tõesti olemas, teine aga see, et 20 päeva pärast hävib maailm."

Clinton läheb tagasi USAsse, kutsub kongressi kokku ja teatab:

"Leedid ja d˛entelmenid, mul on teile hea ja halb uudis. Hea uudis on see, et Jumal on tõesti olemas, halb aga see, et 20 päeva pärast hävib maailm."

Gates läheb tagasi Microsofti, kutsub kaastöötajad kokku ja teatab:

"D˛entelmenid, mul on teile kaks head uudist. Esimene on see, et mind on arvatud maailma kolme mõjukama inimese hulka. Ja teine on see, et aasta 2000 probleemiga ei teki meil mingeid probleeme..."